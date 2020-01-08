İstanbul Modern, yarıyıl tatilinde çocuklara atölyeler düzenliyor

İstanbul Modern 20-31 Ocak tarihindeki yarıyıl tatilinde 7-12 yaş arası çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici bir dizi atölye programı hazırladı.

Atölyelerde çocuklar müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi eserlerini de üretebilecek.

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Resimler ve Kostümler

‘Resimler ve Kostümler’ atölyesinde çocuklar renklerle, lekelerle ve farklı sanat malzemeleriyle çalışarak hayal güçlerinin sınırlarını keşfediyor. Sanat tarihinden usta ressamların resimlerinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendiriyor. Ardından, önce prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlıyor, sonra bu kostümü giyen bir figür için resim çalışması yaparak ‘Resimler ve Kostümler’ atölyesini tamamlıyorlar.

Atölye, 20 Ocak Pazartesi 10.30-12.30 – 27 Ocak Pazartesi 13.30-15.30’da yapılacak.

Akımlar ve Resimler

‘Akımlar ve Resimler’ atölyesinde çocuklar, kendine özgü üretim süreçlerini içeren sanatsal pratikleri deneyimleyerek modern sanat tarihinin ‘İzlenimcilik’, ‘Kübizm’, ‘Soyut Dışavurumculuk’ gibi akımlarını keşfetme fırsatı yakalıyor.

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Programda müzenin sergi salonlarında desenler çizen ve atölyede çekilen fotoğraflarından yola çıkarak farklı perspektiflerle portrelerini hazırlayan çocuklar, duygu ve düşüncelerini bir oyunla ortaya çıkaran resimler yapıyor.

Çocukları kendini ifade etmenin farklı sanatsal biçimleriyle tanıştırmayı amaçlayan atölye, 21 Ocak Salı 10.30-12.30 – 28 Ocak, Salı 13.30-15.30’da yapılacak.

Çamurdan Heykeller

‘Çamurdan Heykeller’ atölyesi çocukları doğal bir malzemeyle çalışarak imgelem dünyalarını geliştirmeye davet ediyor. Çocuklar, İstanbul Modern’in sergilerinde yer alan bazı sanatçıların sanat çalışmalarında olduğu gibi, kendi hikayelerinden yola çıkıyor.

Fiziksel özelliklerinin ötesinde, kendi iç dünyalarına bakarak, kendini anlatma sanatının alışılagelmişin dışında kalan bin bir türlü yöntemiyle tanışıyorlar. Alışkanlıklarını, korkularını, yani kendilerine dair özgünlüklerini çamura form vererek somutlaştırıyorlar.

Atölye, 22 Ocak Çarşamba 10.30-12.30 – 29 Ocak Çarşamba 13.30-15.30 – 23 Ocak Perşembe 16.30-18.30 – 30 Ocak Perşembe 16.30-18.30’da yapılacak.

Çamurdan Rölyefler

‘Çamurdan Rölyefler’ atölyesi, uzun bir geçmişe dayanan rölyef sanatına ve bu sanatın ayrılmaz bir parçası olan mimari yapılara odaklanıyor. Sanat tarihinden örneklerin incelendiği ve bu rölyeflerin bulunduğu mimari görsellerin değerlendirildiği program, çocukları yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da alçaltma teknikleriyle tanıştırıyor.

Atölye, 24 Ocak Cuma 10.30-12.30 – 31 Ocak Cuma 13.30-15.30’da yapılacak.

Sessiz Film

Çocuklar bu atölyede gruplar oluşturarak kendi kısa animasyon filmlerini hazırlayacak. İngiliz edebiyatının en önemli isimlerinde William Shakespeare’in ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ adlı romantik komedya oyunundan uyarlanan senaryoyu dinleyerek, rolleri paylaşıp oyunu yorumlayacaklar.

Drama çalışması sırasında çekilen fotoğraflarla hazırlanan filmin çocuklara hatıra olarak sunulacağı atölye 20 Ocak Pazartesi 13.30-15.30 – 27 Ocak Pazartesi 10.30-12.30’da başlayacak.

Geleceğin Mimarları

Çocuklar bu atölyede özel hazırlanmış geometrik biçimleri bir araya getirip, bir kent yaratıyor. Doğadan ilham alarak canlıların yuvalarını işlevsel, ergonomik ve estetik açıdan çözümlüyor ve gelecek için doğayla uyumlu kent modelleri hazırlıyorlar.

‘Geleceğin Mimarları’ atölyesi 21 Ocak Salı 13.30-15.30 – 28 Ocak Salı 10.30-12.30’da çocuklarla buluşuyor.

Foto-Kolaj

Bir çağdaş sanat uygulaması olarak fotoğrafı ele alan ‘Foto-Kolaj’ atölyesinde çocuklar önce sergiyi geziyor, ardından atölyede kendileri için hazırlanan fotografik görüntülerle oynuyorlar. Fotografik görüntüleri farklı açılarla çeşitlendirip çoğaltarak yeni bir kompozisyon oluşturacak biçimde düzenliyorlar.

Atölye, 22 Ocak Çarşamba 13.30-15.30 – 29 Ocak Çarşamba 10.30-12.30’da başlıyor.

Bir Sanat Çalışmasını Çözümlemek

Atölye, ‘Şimdinin Peşinde’ koleksiyon sergisinde yer alan Sabri Berkel’in ‘Soyut Kompozisyon’ adlı yapıtından yola çıkan, sanatçının biyografisi ve diğer sanat çalışmalarına odaklanan bir sunumla başlıyor. Sergi gezisi esnasında çocuklar yapıtı renk, kompozisyon, malzeme gibi temel sanat kavramları üzerinden çözümlemeye çalışıyorlar.

Ardından uygulama esnasında kendileri için özel hazırlanmış mukavva parçaları birleştirip boyama şansı bulan çocuklar, sanatçının eserinden yola çıkarak kendi sanat eserlerini yapıyor.

Atölye, 23 Ocak Perşembe 13.30-15.30 – 30 Ocak Perşembe 10.30-12.30’da başlıyor.

İstanbul Modern’in internet sitesinden daha detaylı bilgi edinip bilet alabilirsiniz.



