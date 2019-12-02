İstanbul Modern Sinema’nın ‘Biz de Varız!’ programında, Türk sinemasından en yeni filmler bir arada

İstanbul Modern Sinema’nın Türkiye sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği ‘Biz de Varız!’ programı, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 5 – 22 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

Ali Vatansever’in filmi ‘Saf’ (Fotoğraflar: İstanbul Modern)

İstanbul Modern Sinema’nın sekizincisini düzenleyeceği ‘Biz de Varız!’ programı, farklı hikayeler, karakterler ve anlatım tarzlarına sahip filmleri bir araya getirerek, yeni keşfedilmiş yapımlarla vizyonda yeterince yer bulamayan çalışmaları izleyiciyle buluşturuyor.

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Ömür Atay’ın filmi ‘Kardeşler’

Prömiyerleri Toronto, Locarno ve Karlovy Vary gibi prestijli festivallerde yapılan filmlerin de yer aldığı programda, kentsel dönüşüm hikayesi ‘Saf’, insanın doğayla ilişkisini rüya gibi akan bir anlatımla aktaran ‘Nebula’, Ömür Atay’ın televizyon kariyerinde sonra çektiği ilk uzun metrajı ‘Kardeşler’ ve Köken Ergun’un Gelibolu Yarımadası’nda düzenlenen şehit anma etkinliklerini incelediği belgeseli ‘Şehitler’ perdede sinemaseverlerle buluşuyor.

Serhat Karaarslan’ın ‘Görülmüştür’ filmi

Yönetmen, oyuncu, yapımcı ve film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek gösterimlerle izleyiciyle buluşacak isimler arasında Barış Atay, Burak Çevik, Serhat Karaarslan, Yiğit Ege Yazar, Gözde Mutluer, Caner Şahin, Alican Yücesoy, Tarık Aktaş, Emre Yeksan, Ali Vatansever ve Ceylan Özgün Özçelik gibi ödüllü sinemacılar yer alıyor.

‘Biz de Varız!’ programı uzun metrajlara ek olarak bu yıl kısa film seçkisine de yer veriyor.

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Detaylara İstanbul Modern’in internet sayfasından bakabilirsiniz.