İstanbul Modern Sinema’dan ‘Oscar’ın Yabancıları’ seçkisi

İstanbul Modern Sinema, ‘Oscar’ın Yabancıları’ seçkisini dokuzuncu kez izleyicilerle buluşturacak.

Bilinmeyen Aziz filminden.

‘Oscar’ın Yabancıları’ seçkisinde, 93’üncüsü dağıtılacak Oscar ödüllerine ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında aday olan 10 film gösterilecek.

Reklam

Etkinlik, internet üzerinden ücretsiz olarak 16 Şubat-8 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Farklı kültürlerin temsili

Geçen yıl ilk kez ‘yabancı’ bir filmin ‘En İyi Film’ ödülünü kazandığı çekişmeli Oscar yarışının heyecan verici bu kategorisinde, Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un ‘ötekisi’ olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmler yer alıyor.

Hangi filmler var?

Körkütük

‘Oscar’ın Yabancıları’ programındaki filmler arasında yönetmen Thomas Vinterberg ile oyuncu Mads Mikkelsen’in yıllar sonra yeniden buluştuğu ve yaşlanma, alkolizm ve erkeklik üzerine olan Danimarka adayı ‘Körkütük’, Yunanistan’ın adayı ve bugünün yaşamındaki hafıza ve kimlik kaybı üzerine bir alegori olan ‘Elmalar’, Ukrayna sinemasının parlak yönetmenlerinden Vasyanovych’in distopik dünyaya romantik bir mercekle bakan ‘Atlantis’, bir spor gazetesinde çalışan muhabirlerin hükümet ile sermaye sahiplerinin karıştığı dev bir sağlık skandalını ortaya çıkarma hikâyesini anlatan Romanya’nın belgesel adayı, ‘Kolektif’ yer alıyor.

Reklam

Seçkide yer alan diğer aday filmler ise şöyle:

Fas’tan inanç üzerine bir kara komedi ‘Bilinmeyen Aziz’, Arjantin’den bir anne-kız ilişkisine odaklanan aile dramı ‘Uyurgezerler’, Fransa’dan emekliye ayrılmış iki kadının dokunaklı aşkını anlatan ‘İkimiz’, Ameen Nayfeh’in ilk uzun metrajı ‘200 Metre’, İsrailli yönetmen Ruthy Pribar’ın ilk uzun metrajı ‘Asia’ ve yönetmen Majid Majidi’nin yine çocukları başrole koyduğu ‘Güneşin Çocukları’.