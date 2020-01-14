İstanbul Modern Sinema’da yılın ilk programı: Oscar’ın Yabancıları

İstanbul Modern Sinema, ‘Oscar’ın Yabancıları’ seçkisini 16-30 Ocak tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşturuyor.

Bong Joon-ho’nun ‘Parazit’ filmi

Dünyanın çeşitli festivallerinde izlenen ve ödül kazanan, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden özerk bir kategoriyi oluşturan ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında ilk dokuza giren adayların da yer aldığı seçkide, Brezilya’dan Güney Kore’ye, İsveç’ten Tunus’a uzanan 14 film sinemaseverle buluşuyor.

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Seçkide dikkat çeken filmler arasında, yönetmeni Bong Joon-ho’nun politik olarak sert eleştirisine rağmen dünya gişelerini kasıp kavuran Güney Kore filmi, Altın Küre’de ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ ödülünü alan ‘Parazit’ (Gisaengchung), Jerzy Kosinski’nin tartışmalar yaratan romanının ilk sinema uyarlaması olan ve Yahudi bir gencin savaş sırasında yaşadığı dehşeti gözler önüne seren, Çekya’dan siyah-beyaz film ‘Boyalı Kuş’ (The Painted Bird), Victor Hugo’nun romanındaki bozulmuş toplum düzenindeki devrim ve isyan temasını günümüz Parisi’nin banliyösüne uyarlayarak bir suç ve vicdan hikayesini anlatan Fransız yapımı ‘Sefiller’ (Les Misérables) yer alıyor.

Vizyondan önce ‘Oscar’ın Yabancıları’nda

Brezilya’nın kendine özel sinemasıyla tanınan yönetmeni Karim Aïnouz imzalı ‘Görünmez Yaşam’ da programda yer alıyor. İzleyiciyi bu kez 1950’lerin Rio de Janeirosu’na götüren film, hayallerinin peşinden giderek evden ayrılma hayalleri kuran Eurídice ve Guida’nın dokunaklı hikâyesini anlatıyor. Bu yıl Cannes’da Belirli Bir Bakış ödülünü alan film, kullandığı renkler, ses tasarımı ve müzikle eşsiz bir duygu dünyası yaratıyor.

Karim Aïnouz imzalı ‘Görünmez Yaşam’

Elia Suleiman’ın uzun bir aradan sonra çektiği ve Cannes Film Festivali’nde ‘Altın Palmiye’ için yarışan ‘Burası Cennet Olmalı’ da program kapsamında izlenebilecek filmler arasında.

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Vizyonda önce ilk kez izleyiciyle buluşacak, bu yılki adaylar arasından öne çıkan Kuzey Makedonya’nın adayı ‘Bal Ülkesi’ de ‘Oscar’ın Yabancıları’nda yer alıyor. Sundance’deki başarısından sonra katıldığı tüm festivallerden ödüllerle dönen belgesel, görsel anlatımıyla dikkat çekiyor. Film, Balkanlar’ın sarp dağlarında terk edilmiş bir köyde annesiyle birlikte yaşayan Hatice üzerinden insan-doğa ilişkisini inceliyor.

‘Kışkırtma’ ilk kez gösterimde

Yaron Zilberman’ın ‘Kışkırtma’ filmi

İsrail’in bu yılki Oscar adayı ‘Kışkırtma’ da izleyiciyle ilk kez bu programda buluşacak. İlk uzun metrajı ‘Son Konser’ (A Late Quartet) filmiyle tanınan Yaron Zilberman, bu kez 1995’te dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin suikastinin perde arkasını işliyor.