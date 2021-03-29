İstanbul Modern dijital platformlarda 1 milyon kişiyi sanatla buluşturdu

Pandemi süresince müzenin dijital platformlarında da sergi ve etkinliklerini sürdüren İstanbul Modern, 1 milyonun üzerinde sanatsevere ulaştı.

Dijital sergiler, sanal turlar, dijital arşiv, küratör yapıt anlatım videoları gibi pek çok içeriği dijital platformları üzerinden erişime sunan İstanbul Modern, sinema, eğitim ve üyelik faaliyetlerini de çevrimiçine taşıdı.

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500 çevrimiçi atölye

Pandemide kısıtlamalara uyum sağlayarak 28 Mart 2020 itibariyle çevrimiçi faaliyetlere başlayan İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler bölümü yüzde 80’i devlet okulundaki çocuklara yönelik olmak üzere 500’ü aşkın eğitim programı uyguladı.

Müze, İstanbul’un yanısıra Mardin’den Trabzon’a Tekirdağ’dan Adana’ya Balıkesir’den Malatya’ya kadar okullara ulaşın 15 bine yakın çocuğu sanatla buluşturdu.

Hafta sonu ve yetişkinlere yönelik düzenlenen atölyelere ise ABD, Belçika, Avusturya, Yunanistan gibi farklı ülkelerden katılımcılar oldu.

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Müzenin YouTube kanalı üzerinden her yaştan sanatsevere yönelik özel içerikler yayınlandı. Eğitim uzmanları, çocuklar için evlerinde gerçekleştirebileceği pek çok sanatsal etkinlik önerisinin yanısıra, modern ve çağdaş sanat yapıtlarını çocuklara özel bir dille aktardı.

Yetişkin izleyiciler için de koleksiyonda yer alan sanat yapıtlarının keyifli ve berrak bir dille çözümlemeleri erişime sunuldu.

42 bin sinemasever

İstanbul Modern Sinema’da yedi sinema programını çevrimiçi ve ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturdu. Çevrimiçi film ve belgesel gösterimleri, canlı yayınlar, yönetmenlerle söyleşiler başlıkları altında geliştirilen içerikler 42 bin sinemasevere ulaştı.

İstanbul Modern’in üyeleri de çevrimiçi etkinliklerde bir araya geldi. Müzeyi destekleyen üyeler, sanal ortamda gerçekleşen 25 etkinlikle küratörlü sergi turları, koleksiyoner ve sanatçı atölye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Üyelere özel 25 etkinlik