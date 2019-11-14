İstanbul Modern, ara tatilde çocuklar için atölyeler düzenliyor

İstanbul Modern 18-22 Kasım tarihindeki ara tatilde 7-12 yaş arası çocuklara yönelik atölye programları hazırladı.

Çocuklar ara tatil programında müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken kendi sanatsal üretimlerini de yapma fırsatı bulacak.

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Resimler ve Kostümler

Fotoğraflar: İstanbul Modern

Bu atölyede çocuklar renklerle, lekelerle ve farklı sanat malzemeleriyle çalışarak hayal güçlerinin sınırlarını keşfediyor. Sanat tarihinden usta ressamların resimlerinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendiriyor. Ardından, önce prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlıyor, sonra bu kostümü giyen bir figür için resim çalışması yaparak ‘Resimler ve Kostümler’ atölyesini tamamlıyorlar.

Atölye, 18 Kasım Pazartesi 13:30-15:30 – 21 Kasım Perşembe 10.30-12.30’da yapılacak.

Akımlar ve Resimler

‘Akımlar ve Resimler’ atölyesinde çocuklar, kendine özgü üretim süreçlerini içeren sanatsal pratikleri deneyimleyerek modern sanat tarihinin ‘İzlenimcilik’, ‘Kübizm’, ‘Soyut Dışavurumculuk’ gibi akımlarını keşfetme fırsatı yakalıyor.

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Programda müzenin sergi salonlarında desenler çizen ve atölyede çekilen fotoğraflarından yola çıkarak farklı perspektiflerle portrelerini hazırlayan çocuklar, duygu ve düşüncelerini bir oyunla ortaya çıkaran resimler yapıyor.

Çocukları kendini ifade etmenin farklı sanatsal biçimleriyle tanıştıran atölye 19 Kasım Salı 13:30-15:30 – 22 Kasım Cuma 10:30-12:30’da yapılacak.

Çamurdan Heykeller

‘Çamurdan Heykeller’ atölyesi çocukları doğal bir malzemeyle çalışarak imgelem dünyalarını geliştirmeye davet ediyor. Çocuklar, İstanbul Modern’in sergilerinde yer alan bazı sanatçıların sanat çalışmalarında olduğu gibi, kendi hikayelerinden yola çıkıyor.

Fiziksel özelliklerinin ötesinde, kendi iç dünyalarına bakarak, kendini anlatma sanatının alışılagelmişin dışında kalan bin bir türlü yöntemiyle tanışıyorlar. Alışkanlıklarını, korkularını, yani kendilerine dair özgünlüklerini çamura form vererek somutlaştırıyorlar.

Atölye, 19 Kasım Salı 10:30-12:30; 20 Kasım, Çarşamba 13:30-15:30; 21 Kasım, Perşembe 16:30-18:30’da çocuklarla buluşuyor.

Linol Baskılar

Bu atölye çalışması çocukları farklı baskı teknikleriyle tanışmalarını sağlıyor. Sanat tarihinden örneklerin incelendiği kısa bir sunumla başlayan program, çocukların linol kalıpları boyayıp baskılar elde ettikleri uygulamalarla devam ediyor.

Çocuklar, ‘Linol Baskılar’ atölyesine 20 Kasım Çarşamba 10:30-12:30 – 21 Kasım Perşembe 13:30-15:30’da katılabilir.

Çukurlar Tepeler

Tarihi uzun bir geçmişe dayanan rölyef sanatından yola çıkan atölye çalışması çocukları, kahramanlarını konu alan bir macerayı çamurla oluşturacakları formlarla anlatmaya çağırıyor.

Gündelik hayattan örnekleri içeren bir sunumla başlayan atölye, çocukların doğal bir malzemeyi yoğurup ekleyerek oluşturdukları kompozisyonları boyamalarıyla tamamlanıyor.

‘Çukurlar Tepeler’ atölyesi 18 Kasım Pazartesi 10:30-12:30 – 22 Kasım Cuma 13:30-15:30’da çocuklarla buluşuyor.

İstanbul Modern’in internet sitesinden daha detaylı bilgi edinebilir ve bilet alabilirsiniz.



