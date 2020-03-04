İstanbul milletvekili Cihangir İslam, Saadet Partisi’nden istifa etti

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etti.
İslam’ın istifasını Meclis Başkanlığı’na sunduğu belirtildi. İstifayla, Saadet’in milletvekili sayısı bire inerken, bağımsız vekil sayısı yediye yükseldi.
Independent Türkçe’ye konuşan İslam, istifasını doğruladı ancak açıklama yapmak istemediğini, daha sonra konuşacağını söyledi.
İslam, Haziran 2018’deki genel seçimde ‘millet ittifakı’nın anlaşması gereği CHP listesinden seçilmiş, ardından istifa ederek Saadet’e katılmıştı.