İstanbul Metro şirketine 2012’de helikopter alınmış

İstanbul Belediyesi şirketi Metro A.Ş.’nin 2012’de Sikorsky model helikopter aldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Wikipedia

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Metro A.Ş. 2012 yılında KDV dahil 590 bin dolara satın aldığı 1988 model Sikorsky S-76B tipi helikopteri 23 Ocak 2019 tarihinde KDV dahil 601 bin 800 liraya sattı.

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İBB Teftiş Kurulu’nun helikopterin neden alındığına dair yürüttüğü soruşturma ise İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin dosyalara el koyması üzerine yarım kaldı.

İBB Teftiş Kurulu, geçmiş döneme ait iki dosyada yolsuzluk incelemesi başlatmış, ancak valilik eski yöneticilerin soruşturulmasına izin vermemişti.

Helikopterin 2012 yılından 2018 yılına kadar kiraya verildiği, bu yolla 3 milyon 220 bin 401 lira gelir elde edildiği belirlendi. Bakım ve diğer giderler içinse 14 milyon 400 bin 340 liralık fatura çıkarttı. Kiralama hizmeti verilmeyen 2018 yılında yalnızca personel ücret gideri 919 bin 589 lira tuttu.