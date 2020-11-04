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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul merkezli yedi ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 19 gözaltı

‘FETÖ’ye yönelik İstanbul merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda, şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 19 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen ‘FETÖ’nün ‘izdivaç imamı’, ‘Alevi yapılanması’ Üsküdar imamı, ‘büyük bölge talebe mesulü’, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet ‘mahrem imamları’nın aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli yedi ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

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