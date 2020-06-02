İstanbul merkezli ‘FETÖ’ soruşturması: 98’i muvazzaf 118 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında 98’i muvazzaf 118 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İstanbul başsavcılığının TSK’ya sızan ‘FETÖ’ mensupları hakkında başlattığı soruşturmada, itirafçı beyanlarında adı geçen ve ankesörlü hatla iletişim kurduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için hareket geçildi.

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Buna göre, 24’ü muvazzaf 42 şüphelinin ismine itirafçılar ve ankesör hat araştırmasından ulaşıldı. Ayrıca, ‘FETÖ’nün sivil yöneticileriyle ankesörlü hattan görüşen 74’ü muvazzaf ikisi sivil 76 şüpheli belirlendi.

Toplamda 118 şüphelinin gözaltına alınması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmada adı geçenlerin arasında bir albay, üç yüzbaşı ve beş üsteğmen de bulunuyor.

Darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti ancak ‘FETÖ’nün gizli iletişim yöntemlerinin zamanla ortaya çıkarılmasıyla, ordudaki örgüt mensuplarına yönelik operasyonlar sürüyor.