İstanbul Maratonu’nda ‘iki yaka’ bir araya geldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayıp Sultanahmet Meydanı’nda son bulan 39’uncu Vodafone İstanbul Maratonu’nda erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci oldu. (DHA/Ali Aksoyer)
Yaramazlara biraz batar!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayıp Sultanahmet Meydanı’nda son bulan 39’uncu Vodafone İstanbul Maratonu’nda erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci oldu. (DHA/Ali Aksoyer)
Kayseri’de bir hakim, boşanma davasına baktığı kadınla ilişki yaşamaya başladı. ‘Davalı koca’ eşiyle parkta sarmaş dolaş yakaladığı hakimi bıçakladı.
AKP, 2019’daki üç seçim öncesi üyelerinden yarısından çoğu değişecek olan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) teşkilat yapısını değiştirmek için yasa hazırlıyor.
AKP’de son dönemde yaşanan belediye ve il başkanı operasyonlarının, ‘Atatürk vurgusu’ ve ‘Meral Akşener tavrı’nın nedeninin ‘referandum raporu’ olduğu öğrenildi.
MHP, Meclis Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan’ı aday gösterme kararı aldı.
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