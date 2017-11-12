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İstanbul Maratonu’nda ‘iki yaka’ bir araya geldi

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayıp Sultanahmet Meydanı’nda son bulan 39’uncu Vodafone İstanbul Maratonu’nda erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci oldu. (DHA/Ali Aksoyer)

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