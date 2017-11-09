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İstanbul Maratonu’nda hapisteki çocuklar yararına koşacak gönüllüler destek bekliyor

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Tutuklu ve hükümlü çocukları sosyalleştirmeyi amaç edinen ‘Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz’ projesi gönüllüleri, İstanbul Maratonu vesilesiyle destek çağrısı yaptı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) çatısında faaliyet gösteren gönüllüler, Adalet Bakanlığı’ndan izinli olarak cezaevlerine girebilen tek grup.

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Gönüllüler hapisteki çocuklara yönelik müzik, tiyatro, resim, seramik, spor, film gösterimleri ve edebiyat çalışması gibi etkinlikler ve atölyeler düzenliyor. Projelerini ise bağışlarla sürdürüyorlar.

Destek çağrısı

‘Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz’ projesi gönüllüleri, 12 Kasım’da düzenlenecek 39’uncu İstanbul Maratonu’na katılarak hapisteki çocuklar için koşacak.

adimadim.org üzerinden bağış çağrısı yapan gönüllüler, fon desteklerinin sona ermesiyle projelerinin bitmesini istemediklerini bildirdi.

Hapisteki çocukları sosyalleştiren gönüllüler, ‘aynı gökyüzüne bakmak için’ destek bekliyor

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