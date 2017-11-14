İstanbul Maratonu’nda polis Ali İsmail Korkmaz tişörtlerini zorla çıkartmış

Lise ve üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamak için İstanbul Maratonu’na katılan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) gönüllülerinin güvenlik güçleri tarafından alana alınmadığı, koşucuların üzerindeki ALİKEV tişörtlerinin zorla çıkartıldığı bildirildi.

ALİKEV, 2013’teki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Eskişehir’de katıldığı yürüyüşte polis tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerini hayata geçirmek için ailesi tarafından kuruldu.

Reklam

Geçtiğimiz sene 52 öğrencinin dört yıllık eğitim bursuna katkı sağlayan vakıf, bu sene 30 lise ve 79 üniversite öğrencisi 109 gence eğitim için koştu.

Vakfın yönetim kurulunca açıklamada, “Koşucularımız bu seneki maraton sırasında içimize sindiremediğimiz çeşitli engellemelerle karşılaştı” dendi.

Açıklamada gönüllülerin, ALİKEV’in resmi tişörtlerini giydikleri gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından sivil toplum kuruluşlarının koşu için buluştuğu alana sokulmadığı belirtildi.

Engellenen maraton tişörtlerinde Ali İsmail Korkmaz’ın hayatı anlatılırken, Korkmaz’ın gülen yüzüyle birlikte ‘Gençler İsterse Düşler Gelecek Olur’ sloganı yer aldı. Koşuya Korkmaz’ın ailesi de katıldı.

Vakıf, İstanbul büyükşehir belediyesi ve emniyetten açıklama istedi.

Vakfın yönetim kurulundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Birçok koşucu arkadaşımızın önüne geçilip durdurularak zorla tişörtü çıkarılmaya çalışıldı. 42 km koşusuna aylardır hazırlanan koşucularımızın, zamanla ve kendileriyle yarışma hedefleri hiçe sayılarak güvenlik güçleri tarafından bitiş çizgisine 400 metre kala yolları kesilip tişörtleri zorla çıkartıldı.

Bu durum; sporcuların engellenmesi, yarışın sabote edilmesi olarak tarihe geçmiştir. Koşu atmosferi bozulmuş, aylardır yapılan antrenmanlar hiçe sayılmıştır. Tüm güçlüklere rağmen koşucularımızın tamamı bitiş çizgisine varmıştır.

Hatırlatmak isteriz ki; Ali İsmail Korkmaz Vakfı, 21.05.2014 tarihinde kurulmuş ve Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi bir kurumdur. Üç yıl içerisinde yaptığı faaliyetler kamuoyunun gözü önünde ve yetkili kurumların gözetiminde yapılmıştır. Şeffaflık temel ilkemizdir. Gelir kaynağı gönüllü bağışçılardan toplanan bireysel bağışlardan oluşmaktadır.

12 Kasım günü gönüllü koşucularımıza emniyet güçleri tarafından yapılan fiziki ve psikolojik baskı; onlarca ülkeden gelen binlerce Türkiyeli ve yabancı koşucunun yer aldığı bir yarışın demokratik, barışçıl ve iyilik peşinde koşan yaklaşımına gölge düşürmüştür; asla kabul edilemez

Bu davranışı kınıyoruz. 39. Vodafone İstanbul Maratonu bu olumsuz uygulama ile tarihe geçmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve İstanbul Emniyetini konu ile ilgili açıklama yapmaya davet ediyoruz.

ALİKEV olarak gelecek seneki maraton organizasyonuna aynı heyecan ve çalışkanlıkla hazırlanacağız. Gelecek yıllarda söz konusu olumsuz durumun bir daha yaşanmayacağını umut eder; tüm koşucularımıza, bağışçılarımıza, binlerce mesaj atarak desteğini gösteren kamuoyuna teşekkür ederiz.”