Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Maratonu’nda erkeklerde Kenyalı atletten parkur rekoru

41’nci İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet pist rekoru kırarak kazandı.

Fotoğraf: DHA

Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hiret Tibebu ipi ilk göğüsleyen koşucu oldu.

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