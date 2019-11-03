İstanbul Maratonu’nda erkeklerde Kenyalı atletten parkur rekoru

41’nci İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet pist rekoru kırarak kazandı.
Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hiret Tibebu ipi ilk göğüsleyen koşucu oldu.
Yaramazlara biraz batar!
41’nci İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet pist rekoru kırarak kazandı.
Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hiret Tibebu ipi ilk göğüsleyen koşucu oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan IŞİD’liler arasındaki yabancı ülke vatandaşlarını polisteki sorgularından sonra ülkelerine göndereceklerini açıkladı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kadın cinayetleri raporuna göre ekim ayında en az 36 kadın öldürüldü.
Suriye’nin Kamışlı kentinde ABD zırhlı askeri aracı Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye’nin Tel Abyad kentindeki pazar yerine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetti.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Servet Gökay (40) yaşamını yitirdi.