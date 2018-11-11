İstanbul Maratonu ‘rekorlarla’ koşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl 40’ıncısı düzenlenen İstanbul Maratonu bu sabah koşuldu.

1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu’nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile siyasiler verdi.

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2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından ‘Altın Kategori’ kapsamına alınan Vodafone İstanbul Maratonu’nun startı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 300 metre gerisinden verildi. Maratonu; Tekerlekli Sandalye, 42K ‘Maraton’, 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere beş ana kategoride koşuluyor.

İlk olarak 08.45’te Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı verilirken, 09.00’da 42K ‘Maraton’ başladı. 09.15’te 15K, 09.30’da 10K, 09.45’te ise Halk Koşusu start aldı.

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Maratonu erkeklerde Kenyalı Felix Kimutai, kadınlarda da yine Kenyalı atlet Ruth Chepngetich kazandı. İki atlet de parkur rekorunu kırdı.

Öte yandan İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.