İstanbul Maratonu nedeniyle pazar günü köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak

Pazar günü (8 Kasım) düzenlenecek 42. İstanbul Maratonu nedeniyle parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar saat 15:00’e kadar kapalı olacak.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasından aktardığına göre pazar günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 08:30-15:00’te, parkur üzerindeki yollar ise saat 05:30-15:00 arasında araç trafiğine kapatılacak.

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Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran sahil istikameti, Çatladıkapı sahil istikameti, Kumkapı sahil istikameti, Namık Kemal Caddesi ile sahil Kennedy Caddesi bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy Fındıklı Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü, Altunizade Köprüsü üzerinden yapılan U dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat, U dönüşüyle Balat-Fener-Unkapanı-Sirkeci-Çatladıkapı, Yenikapı.

Metrobüs FSM’den geçecek

Zincirlikuyu ile Beylikdüzü arasındaki metrobüs seferleri normal güzergahında yapılacak. Saat 08:30-15:00 arasında ise Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinden yapılacak.

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Metrobüs araçları Zincirlikuyu’da hattan çıkarak FSM’ye yönelecek. Yolcular, Kavacık’ta inip binebilecek. Hattın devamında Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında da yolcular inebilecek ve araçlara binebilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek.

Otobüslerin güzergahı değişti

Maraton nedeniyle Avrupa Yakası’nda 87, Anadolu Yakası’nda ise 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi.

Maratona katılacak sporcular ve görevliler katılım belgelerini gösterip İETT araçlarına ücretsiz binebilecek.