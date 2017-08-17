İstanbul Kent Savunması ‘sormaya çağırdı’: Nereye sığınacağız? 

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İstanbul Kent Savunması, 17 Ağustos Gölcük depreminin 18’inci yıldönümünde ‘Nereye sığınacağız?’ sloganıyla sosyal medyada kampanya başlattı.

Gölcük depreminin ardından belirlenen 493 afet toplanma alanından sadece 77’sinin kaldığına dikkat çeken İstanbul Kent Savunması, İstanbulluları yaşadıkları bölgenin toplanma alanını öğrenmeye çağırdı.

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1999 depreminin ardından İstanbul’da 493 boş alandan geriye 77 toplanma alanı kaldı!#17Ağustos1999 pic.twitter.com/ViPs99hhu2 — İst. Kent Savunması (@KentSavunmasi_) 16 Ağustos 2017

Kentteki 39 ilçe belediyesinden sadece dokuzunun web sitesinden toplanma alanlarıyla ilgili bilgiye ulaşılabildiği belirtilirken, belediyelerden bu konuda bilgi istemek için hazırlanan örnek dilekçe paylaşıldı.

Afet toplanma alanları ranta, betona kurban edilemez! Dilekçeni indir belediyene sor: #NereyeSığınacağız?https://t.co/tCxQKDo5TR pic.twitter.com/bvoiFQ5ijP — İst. Kent Savunması (@KentSavunmasi_) 16 Ağustos 2017

‘17 Ağustos’un yıldönümünde tekrar hatırlatıyoruz: İstanbul depreme hazır değil’ başlıklı açıklamada sıralanan öneri ve talepler şöyle;

“*Her ilçenin afet hazırlık planı hazırlanmalı ve yerelde yaşayanların bu çalışmalara katılması sağlanmalı.

*Yerel yönetimler toplanma alanlarını mahalleliyle belirlemeli ve kişilerin afet durumunda nerede toplanacaklarını kesin olarak bilmeleri sağlanmalı.

*Her mahalleye, nüfusa yeterli büyüklükte, acil ihtiyaçlar ve müdahale araçlarını da içeren afet toplanma alanı tahsis edilmeli.

*Başta ilin, sonrasında her ilçenin afet hazırlık planı olmalı. Mahalle/bölge tahliye planları yapılmalı. Bunlar mahalle ve sokak bazında katılımcı bir çalışmayla gerçekleştirilmeli.

*Hazırlık aşamasının önemli çalışması olan mahalle risk analizi ve mahallenin insan ve altyapı kaynakları belirlenmeli.

*Yerelde, İstanbul ilçe ve mahallelerinden halkın depreme karşı hazırlık aşamasına aktif gönüllü katılması için bu yönde hazırlık çalışmaları yapılmalı. Mahallelerde oluşturulacak afet hazırlık ekibi birbirini tanıyan insanlardan oluşmalı.

*İBB ve tüm ilçe belediyelerinden, yönetimleri altındaki mahallelerin, bölgelerin afet toplanma alanlarını açıklamalarını talep ediyoruz.

*Tüm İstanbullulara çağrımızdır. İkamet etikleri bölgenin, afet toplanma alanlarını ilgil idarelere sorarak öğrensinler, yerinde denetleme yapsınlar ve #NereyeSığınacağız etiketiyle paylaşsınlar.”