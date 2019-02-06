İstanbul Kartal’da bina çöktü: Bir kişi öldü, enkazda kaç kişi olduğu bilinmiyor

İstanbul’un Kartal ilçesinde sekiz katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirirken, enkazda kalan en az dört kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: DHA

Olay Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Reklam

Görgü tanıkları binada 12 ailenin oturduğunu söyledi.

Kayıtlara göre bina ‘riskli’ kategoride bulunmuyordu.

Reklam

Cevizli Muhtarı Memiş Dikilitaş’ın ifadesine göre binada 24 daire vardı. Dikilitaş ayrıca binanın altında 25 kişinin çalıştığı bir atölye bulunduğunu aktardı.

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise binada 14 daire olduğunu ve kayıtlara göre 43 kişinin binada yaşadığını söyledi. Yerlikaya ayrıca 1992’de beş katlı ve ruhsatlı olarak inşa edilen binaya sonradan üç kaçak kat eklendiğini belirtirken, binanın altında işletle ruhsatı bulunmayan bir tekstil atölyesi bulunduğunu aktardı.

Çökme anında binada kaç kişinin olduğu bilinmezken, çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi kurtarma çalışmalarına başladı.

Son gelen bilgilere göre enkazdan üç kişi kurtarıldı.

Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı kararı verdi.