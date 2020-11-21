İstanbul için yağış uyarısı

Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğü’nün son tahmin ve değerlendirmesinde, bazı kentlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacağı belirtildi.

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İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.