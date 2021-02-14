İstanbul için tipi, buzlanma ve don uyarısı

İstanbul’da yarın ve salı günü devam etmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısına göre il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, yarın ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.