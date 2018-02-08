İstanbul için su kıtlığı uyarısı: 2030 itibarıyla daha da kötüleşebilir

İstanbul için su kıtlığı uyarısında bulunan uzmanlar, durumun 2030 itibarıyla daha da kötüleşmesinden endişeli.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Güney Afrika’nın Cape Town kenti, modern çağda içme suyu tükenen ilk büyük kent oldu. Uzmanlar, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 11 büyük kent için su kıtlığı uyarısında bulundu.

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Haberde, bir milyarı aşkın insanın içme suyuna ulaşamadığı ve 2,7 milyar kişinin de yılın en az bir ayında su sıkıntısı çektiği belirtildi. 2014’te dünyanın en büyük 500 kentinde yapılan araştırmada, bu kentlerin dörtte birinin Birleşmiş Milletler’in (BM) ‘su stresi’ diye tanımladığı durumla karşı karşıya. Su stresi yıllık içme suyunun kişi başına 1700 metreküpün altına düştüğü duruma verilen ad.

BM’nin onayladığı uzman araştırmalarına göre dünyada su talebi 2030 itibariyle arzın yüzde 40’ının üzerine çıkacak. Bunda iklim değişimi, insanların faaliyetleri ve nüfus artışının rol oynadığı vurgulanıyor.

‘Suyu israf etmemek lazım’

Türkiye’de hükümetin resmi verilerine göre, ülke kişi başına düşen içme suyu miktarının 1.700 metreküpün altına indiği 2016’dan bu yana teknik olarak su stresi yaşıyor. Yerel uzmanlar durumun 2030 itibarıyla kötüleşip, su kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul gibi yoğun nüfuslu kentler, yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaya başlamıştı. Şehrin su rezervleri 2014’ün başlarında kapasitenin yüzde 30’unun altına düştü.

Dün de Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin bir önceki yıla oranla yüzde 9 oranında daha az yağış aldığını belirterek, “Suyu arkası gelmeyecekmiş gibi kullanmak ve israf etmemek lazım” demişti.