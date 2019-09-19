İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul için yarın sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji’nin uyarısında ‘Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı’ belirtildi.
Vatandaşlar gök gürültülü sağanak yağıştan ötürü oluşabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) resmi web sitesinde paylaşılan tahminlere göre tüm yurtta hava sıcaklıkları kuzeybatıdan başlayarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul’da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.”