İstanbul için adı geçen İmamoğlu CHP’li başkanlardan destek istedi

Adı son günlerde CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye (İBB) başkan adaylığı için geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah CHP’li ilçe belediye başkanlarıyla toplantı düzenledi.

CHP’de İBB başkan adaylığı için Muharrem İnce’nin adı geçiyordu ancak ibre son günlerde İmamoğlu’na döndü. Kulislerde İmamoğlu’nun adaylığına kesin gözüyle bakıldığı konuşuluyor.

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Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre adaylık için mevkidaşlarının görüşünü isteyen İmamoğlu’na tüm başkanlar destek verdi.

Bugüne kadar “Adayım” demeyi hiç düşünmediğini dile getiren İmamoğlu, “Bu görev için düşünülmüş olmak onur verici. Aday olmaktan ziyade aday gösterilmek benim için çok değerli” diye konuştu.

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Kadir Topbaş’ın İBB başkanlığından istifası ardından CHP’nin başkan adayı yine İmamoğlu olmuştu.