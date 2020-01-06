İstanbul havasını solumak yılda 16 paket sigaraya eşit

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros’un dört büyük ilde yaptığı hesaplamaya göre İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye eş değer. Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de 23, Bursa’da ise 38.

Fotoğraf: DHA

Hava kirliliği dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rakamlarına göre her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor, Türkiye’de ise bu rakam 30 bin civarında.

Reklam

En büyük risk Bursa’da

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Hüseyin Toros, hava kirliliğinin insan sağlığı için ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne sermek amacıyla sigara üzerinden bir çalışma hayata geçirdi.

2018 yılı hava kirliliği değerleriyle nüfusu en fazla olan dört büyük ili baz alarak sigara üzerinden hesaplama yapan Dr. Toros şu değerlendirmeyi yaptı: “İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye eş değer. Bu rakam Ankara’da 17, İzmir’de 23, Bursa’da ise 38 olarak bulduk.”

‘Şehirler meteorolojik şartlara göre planlanmalı’

Şehirleşmenin hava kirliliğini artırdığını belirten Dr. Toros, “Meteorolojik şartlar göz önünde bulundurmuşsa hava kirliliği oranı yükselmeyebilir” diye konuştu.

Reklam

Hava akımı olmadığı zaman kirliliğin arttığını vurgulayan Dr. Toros şunları söyledi: “Sanayi tesislerinden çıkan duman rüzgarla birlikte şehir merkezine doğru gidiyorsa iyi bir planlama yapılmamış demektir. Evler, cadde ve sokaklar hakim rüzgar yönüne paralel olarak yapılmalıdır. Buna dikkat edilmezse şehirlerde hava akımı olmayacağı için kirlilik miktarı artar.”

Her yıl dünyada İstanbul nüfusunun yarısı kadar insanın sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Dr. Hüseyin Toros, hava kirliliğinden ölen insan sayısının da bir o kadar olduğunu vurguladı.