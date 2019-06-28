İstanbul havalimanından havalanan uçağa kuş sürüsü çarptı, kokpit camı çatladı

Tutuklu işadımı Osman Kavala’nın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvurusunun reddedilmesi sonrasında açıklanan gerekçeli kararda, karara muhalefet eden AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Başvurucunun Gezi olaylarına katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.