İstanbul Havalimanı’nda yolcu valizinde 2.5 milyon lira değerinde sıvı kokain bulundu

İstanbul Havalimanı’nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerindeki içki şişelerinde piyasa değeri 2.5 milyon lira olan 3 kilogram 380 gram sıvı kokain bulundu.

Fotoğraf: DHA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemede Brezilya’nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi.

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Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş yapmasının hemen ardından valizler x-ray cihazından geçirilerek narkotik dedektör köpekleri tarafından arandı. Köpekler şüpheli yolcunun valizindeki üç içki şişesine tepki vermesi üzerine, şişeler açılarak içerisindeki içki görünümündeki sıvından numune alındı.

Yapılan ilk analizde alkol uyarısı alınmasına rağmen incelemeye devam edildi. Detaylı araştırmada şişelerin içerisine yerleştirdikleri bir düzenekle bir miktar içkiyi şişe ağızlarında tuttukları, bu düzeneğin altında ise farklı bir sıvı olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine tespit edilen düzenek ve içerisindeki sıvı bulunduğu yerden çıkarıldı. Sıvından alınan numunenin analizinde kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı.

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Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.