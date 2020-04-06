İstanbul Havalimanı’nda üçüncü pist 18 Haziran’da açılacak

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın genel müdürü Kadri Samsunlu, üçüncü pisti 18 Haziran’da devreye almayı planladıklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Geçen yıl 6 Nisan’da tam kapasiteyle operasyona başlayan İstanbul Havalimanı’nın ilk yılını doldurması nedeniyle yazılı açıklama yayınlayan Samsunlu şöyle dedi: “6 Nisan 2019’dan 31 Mart 2020 tarihine kadar yaklaşık bir yıllık dönemde 64 milyon yolcu ve 74 hava yolu şirketine İstanbul Havalimanı’nda ev sahipliği yaptık. 737 Max tipi uçakların yerde olmasıyla yaşanan kaybın yanı sıra geçen yıl taşınma döneminde uçuş yapılmayan günler ve 22 Nisan’a kadarki kademeli tam kapasiteli operasyona geçiş de bu yolcu sayısının bugün çok daha yukarılarda olmasını engelledi.”

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Samsunlu şöyle devam etti: “2019’da yaşadığımız bu tür durumların yol açtığı kapasite kaybını, Ocak 2020’den itibaren Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını da artırdı. Bu salgının hızla ilerleyişi de havacılık sektöründe ciddi bir gerilemeye neden oldu.”

Samsunlu buna karşın havalimanında üçüncü pisti devreye almaya hazırlandıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Halihazırda üçüncü pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak bu yeni pistimizi 18 Haziran’da hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı çevresindeki rüzgar gülleri bu yıl bitmeden taşınarak kaldırılacak ve ek binaların yapımı tamamlanacak.”

Samsunlu ayrıca, ilk işletme yılı içerisinde devlet tarafından garanti edilen 233.1 milyon avroluk dış hat yolcu gelirinin aşılması sonucu İGA tarafından devlete 22.4 milyon avro tutarında ek ödeme yapıldığını söyledi.