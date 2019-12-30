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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Havalimanı’nda uçaklar pisti pas geçiyor, seferler rötarlı

İstanbul’da iki gündür etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle hava trafiği de olumsuz etkilendi. İstanbul Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan bazı uçaklar pisti pas geçerken, seferlerde rötarlar yaşandı.

Fotoğraf: Google

Havacılık haber sitesi Airporthaber’e göre, İstanbul’da saatte 65 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimanı’na iniş yapamayarak pas geçti. Bazı uçaklar da Marmara bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı.

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Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapacak uçakların ortalama 30 dakika, inişlerin ise yaklaşık 20 dakikalık rötarlarla yapıldığı bildirildi.

Yeni yapılan havalimanının, Karadeniz’den esen sert rüzgarlara karşı korunmasız olduğuna ilişkin daha önce de bazı uyarılar yapılmıştı.

Karadeniz’e yakın inşa edilen İstanbul Havalimanı’nın bulunduğu bölgenin ‘yılın 107 günü fırtınalı, 65 günü ise yoğun bulutlu’ olduğu ifade edilmiş, buraya havalimanı yapmanın uygun olmadığı dile getirilmişti. Bazı uzmanlar da, ‘uçuş emniyetini tehlikeye düşürebilecek lodos ve ters rüzgarlar yüzünden üçüncü Havalimanı’nı çok sıkıntılı günlerin beklediği’ konusunda uyarıda bulunmuştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise İstanbul Havalimanı’nın açıldığı ilk 69 günde 179 uçağın olumsuz hava koşulları nedeniyle pisti pas geçtiğini söylemişti.

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