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İstanbul Havalimanı’nda tüm uluslararası yolculara kamerayla ‘corona’ taraması

Sağlık Bakanlığı kararı doğrultusunda, İstanbul Havalimanı’nda, tüm uluslararası uçuşların yolcuları, corona virüsü taşıma riski göz önüne alınarak termal kamera taramasıyala kontrol edilmeye başlandı.

Fotoğraf: DHA

Bu kapsamda Çin’den gelen yolculara yönelik uygulamalarda iki olan termal kamera sayısı altıya çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün açıkladığı karar doğrultusunda bugün 14:30 itibariyle İstanbul Havalimanı’na gelen tüm uluslararası uçuşların yolcuları termal kamera aracılığıyla kontrol ediliyor.  

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Termal kameraların pasaport noktalarında kurulumunun ardından terminalde görev yapacak Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı personel sayısı da artırıldı.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, bugün 96 uçuş ve 25 binin üzerinde yolcunun tarandığını belirterek şunları söyledi: “Bu altı kamera ile yurt dışından gelen tüm yolcuları termal kameradan süzerek, ülkemize geçişini sağlayacağız. Ayın 22’sinde (ocak) Vuhan uçuşlarıyla başlattığımız termal kamera uygulamasını, 23’ü itibariyle Çin ana karadan gelen tüm uçuşlar, 29’u itibarıyla da yedi ülkeyi termal kamera taramasına almıştık. Bugün itibariyle tüm uçuşları taramaya alıyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir vakaya rastlamadık.”

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