İstanbul Havalimanı’nda ticareti yasak olan keklik ve bıldırcın yumurtaları ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda, yurt dışına çıkmak üzere olan iki yabancı uyruklu şahsın bagajında ticareti yasaklanan 55 adet keklik ve 60 adet bıldırcın yumurtası ele geçirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda çalışma yapıldı.

Reklam

Ekiplerin çalışması sonucu, iki şahsın bagajında papağan yumurtası olarak beyan edilen çok sayıda yumurtaya el konuldu.

CİTES ekiplerince yapılan incelemede kırılmaması için özel sünger içerisinde muhafaza edilen söz konusu yumurtaların 55 adet kınalı keklik ve 60 adet bıldırcın yumurtası olduğu belirlendi.

Yumurtaları yasa dışı üretim ve satış yapan bir kişiden temin ettiği belirlenen yabancı uyruklu şahıslar hakkında, Çevre Kanunu kapsamında ‘biyokaçakçılık‘ suçundan, satışı yapan kişi hakkında da 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’ndan işlem yapıldı.

Reklam

El konulan yumurtalar ise kuluçka makinelerinde canlı tutulmak üzere Polenezköy Sülün Üretim İstasyonu’na teslim edildi.