İstanbul Havalimanı’nda sahte evrakla Fransa’ya gitmeye çalışan 34 kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda, sahte evraklarla Fransa’ya gitmeye çalışan 32’si Türk vatandaşı toplam 34 kişi hakkında işlem yapıldı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Seyahat Belgeleri İnceleme ve Risk Analizi Büro Amirliği ekipleri, dün yabancı bir havayolu şirketiyle Fransa’nın Nantes kentine gidecek yolcular için kontuvarda profil uygulaması yaptı.

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Uygulamada durumlarından şüphelenilen 32 Türk vatandaşı ve iki yabancı uyruklu incelemeye alındı. İncelemede, yolculara ait 23 sahte oturum belgesi, 10 sahte Schengen vizesi, bir sahte pasaport tespit edildi.

Serbest bırakıldılar

Amirlikte yapılan işlemlerin ardından 34 şüpheli, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan 32 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Irak ve İran uyruklu iki kişi ise işlemler için İstanbul İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Söz konusu kişilerin sahte evrakla yurt dışına çıkarılmasını organize edenlerin tespiti ve yakalanması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

