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İstanbul Havalimanı’nda olası bir ‘corona’ vakası için karantina odası hazır

İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolculara termal kamera taraması devam ederken olası bir ‘corona‘ virüsü şüphesi için karantina odası hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar ile Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümcül yeni tip ‘corona‘ virüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda bazı önlemler alındı. Çin’den gelen tüm yolcuların termal kameralarla izlenmesinin yanısıra ayrıca bir karantina odası da hazır duruma getirildi.

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Corona‘ virüs şüphesi olan yolcunun müşahede altında tutulması için terminalin hava tarafında bulunan karantina odasında iki yatak ve özel hava temizleme işlevi gören cihaz yer alıyor.

Karantinada tutulacak şüpheli hastanın bir sonraki aşamada ilgili hastanelere sevkinin yapılacağı öğrenildi.

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