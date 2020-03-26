İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan Cezayirliler Karabük’teki yurtlara yerleştirilecek

Cezayir’in yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle sınırlarını kapatmasının ardından ülkeye dönemeyen ve İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan binden fazla Cezayirlinin Karabük’teki öğrenci yurtlarına yerleştirileceği belirtildi.
İGA yetkililerinden edinilen bilgiye göre, havalimanında hava tarafında yaklaşık 1200, kara tarafında da yaklaşık 300 Cezayirli mahsur kalmıştı.
İGA, Reuters’a açıklamasında “İstanbul Havalimanı’ndaki Cezayirliler, Cezayir onları ülkeye alana kadar Karabük’te Spor Bakanlığı’nın ayarladığı üniversite yurtlarına yerleştirilecek. Muhtemelen yurtta izole edilecekler” ifadelerini kullandı.
İGA sözcüsü, Cezayirlilerin Karabük’e naklinin birkaç saat içinde başlayacağını ve naklin karayoluyla gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.