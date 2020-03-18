İstanbul Havalimanı’nda karantinadan kaçırılmak istenen kadının ifadesi alınacak

CANAN COŞKUN

‘Corona’ salgını nedeniyle Paris’ten İstanbul’a döndükten sonra karantinaya alınmak üzere bindirildiği otobüsten polis marifetiyle indirilip başka bir araca bindirilen Güzide Sofi’nin ifadesi alınacak. ‘İhmal ve sorumluluğu’ bulunan yetkililer hakkındaki soruşturma da sürüyor.

Diğer yolcuların olup bitenin videosunu sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan durum, infiale yol açmış, içişleri ve adalet bakanlarının tweet’lerinin ardından Gaziosmanpaşa başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

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Başsavcılığı bugün basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Sofi ve diğer sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesinde düzenlenen ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Yapılan araştırmada otobüsten indirilen G.S. kısa süre sonra İstanbul Havalimanı içerisinde kolluk görevlileri tarafından tekrar muhafaza altına alınarak karantinaya alınmak üzere ambulans vasıtasıyla ilgili kuruma sevki sağlanmıştır. Karantina bitiminde G.S.’nin savunması da alınacaktır. Diğer bütün deliller toplanmaktadır. İhmali ve sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında başlatılan soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı olarak titizlikle yürütülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.”

Ne olmuştu?

Dün öğle saatlerinde Paris’ten kalkan TK1824 sefer sayılı uçak İstanbul’a inince otobüse bindirilen yolcular yaklaşık iki saat otobüsün içinde bekletildi. Bu süre boyunca neden beklendiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Daha sonra bir yolcuyu ailesinin gelip alacağı, bu yüzden beklendiği söylendi. Bir süre sonra otobüsün önüne polis ekipleri geldi.

Ardından söz konusu yolcu bir sağlık personeli eşliğinde ve polis marifetiyle otobüsten indirilip 34 CCP 136 plakalı bir araca bindirilerek götürüldü. Sağlık personeli, söz konusu yolcunun ‘valilik talimatıyla ailesine teslim edileceğini’ söyledi.

Yolcular protesto etti

Durum, otobüsteki yolcuların tepkisine neden oldu. Yolcular bir yandan saatlerdir bekletilmeyi bir yandan da ayrıcalıklı muameleyi protesto etti.

O anlar otobüsteki yolculardan bazılarınca cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde bir yolcunun “O neden iniyor, karantinaya alınmayacak mı, hani nerde karantina” diye sorduğu duyuluyor. Bir yolcu da polislere hitaben, “Hanginiz terfi alacak” diye serzenişte bulunuyor.

KKTC Sivil Havacılık müdürünün kızı

İlerleyen saatlerde söz konusu yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin Paris’te okuyan kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.

Olup bitenleri Diken’e anlatan avukat, Sofi’nin uçağa bindiği andan itibaren özel muamele gördüğünü de aktardı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte birçok kullanıcı Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçmesini istedi.

Soylu’dan peş peşe açıklama

Videoların giderek yayılması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi. Soylu, iki yolcudan bahsederken, Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirildiklerini, böyle bir transit uygulaması olmadığını, gereğinin yapıldığını söyledi. Bakan, iki yolcunun da karantinaya alınmakta olduğunu, 14 gün sonra Kıbrıs’a gönderileceğini de duyurdu.

Soylu, tepkilerin sürmesi üzerine yeni tweetler atarak, iki yolcunun karantinaya alındığını aktarıp kimseye ayrıcalık tanınamayacağını, sorumluların tespit edilip gereğinin yapılacağını vurguladı.

Bir açıklama da adalet bakanından

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de geceyarısına doğru bir tweet atarak ‘hukukun gerekeni yapacağını, hiçbir istisnai muamelenin kabul edilemeyeceğini’ belirtti.

Ve soruşturma başlatıldı

Son açıklama ise Gaziosmanpaşa başsavcılığından geldi. Başsavcılık ‘karantina tedbirlerine aykırı davranılması’ suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bir yıla kadar hapis cezası söz konusu

Adalet Bakanı Gül, corona virüsü nedeniyle uygulanan 14 günlük karantinaya uymamanın suç olduğunu söylemişti.

Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesinde şu ifade yer alıyor: “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”