İstanbul’u etkisi altına alan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda sefer iptal oldu.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da gece geç saatlerde başlayan, sabah hızını artıran fırtına ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda pek çok sefer iptal edildi.

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Kalkışlarda ortalama 24 dakika rötar yaşandı. İptal edilen iç ve dış hat seferleri şöyle:

İç hat seferleri:

Singapur Havayolları: Ankara (08:45)

Ankara (08:45) THY: Konya (07:20), Ankara (08.45), Gazipaşa-Alanya (10:20), Zafer-Kütahya (10:55), Hakkari (11:30)

Konya (07:20), Ankara (08.45), Gazipaşa-Alanya (10:20), Zafer-Kütahya (10:55), Hakkari (11:30) Pegasus: İzmir (11:30), İzmir (17:40)

Dış hat seferleri:

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