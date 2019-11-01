300 işçi İstanbul Havalimanı’ndaki iş cinayetine iş bırakarak tepki gösterdi

İstanbul Havalimanı’nda çalışan 18 yaşındaki Mehmet Aydın’ın dün asansörün şaft boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yaklaşık 300 işçi bu sabah iş bıraktı.

İşçiler bugün işbaşı yapmayarak şantiyenin yemekhanesinde grev başlattı. (Fotoğraflar: Evrensel)

DHL kargo firmasının alt yüklenici firması Berko inşaatta havalandırmacı olarak çalışan genç işçi, dün asansörün şaft boşluğuna düşerek yaşamını yitirmişti.

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Evrensel’in haberine göre, Aydın’ın çalışma arkadaşları, şantiyede fazla mesai yaptıklarını, yürüyüş yollarında yeterli aydınlatma olmadığı için çalışırken cep telefonu ışığıyla yürümek zorunda kaldıklarını anlattı.

İş güvenliği önlemlerinin alınmadığını belirten işçiler, yürüyüş yolundaki karanlıkta asansör boşluğunun kapatılmadığına dikkat çekerek, Aydın’ın akşam mesaisinden çıkarken merdiven kapısı zannedip asansör boşluğundaki kapıyı açarak şaft boşluğuna düşmüş olabileceğini söyledi.

İşçiler, 4 Kasım Pazartesi Günü’ne kadar gerekli önlemler alınmazsa işbaşı yapmayacaklarını duyurdu. Yaşananlara tepki göstererek şantiyenin yemekhanesinde iş bırakan işçiler, ayrıca kötü hava koşullarında çalıştırıldıklarını ve taşeron firmanın kendilerine mont dahi vermediğini söyledi.