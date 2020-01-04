İstanbul Havalimanı’nda ‘bufalo boynuzu operasyonu’

İstanbul Havalimanı’nda nesli tehlike altında olduğu için ticareti yasak olan, 310 bin lira değerinde 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Havalimanı’nda yürütülen operasyonda Uganda’nın Entebbe Havalimanı’ndan gelen iki yolcu, Ticaret Bakanlığı’nın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan risk analizi sonucu riskli olarak değerlendirildi.

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Şüpheli yolcular tespit edilerek gözetim altına alındı.

310 bin lira değerinde

İki şahsın bagajlarında toplam 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi. Ele geçirilen bufalo boynuzlarının gümrüklenmiş değerinin 310 bin lira olduğu belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen bufalo boynuzları, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.