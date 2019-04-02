İstanbul Havalimanı’nda asgari ücretli apron çalışanı, cezayı dolardan ödeyecek

İstanbul Havalimanı apronunda birçoğu asgari ücretle çalışan personel hata yaparsa Türk Lirası (TL) değil dolar tarifesinden cezalandırılacak.

Türkiye’de asgari ücret net 2020 TL, yani yaklaşık 362 dolarken Airporthaber.com’un haberine göre söz konusu cezalar 50 dolardan (yaklaşık 280 TL) başlayıp 15 bin dolara (yaklaşık 83 bin 250) kadar çıkıyor.

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Araçların rehber çizgileri dışında seyretmesi ve apronda bir, iki, üç, dört tekerlekli bisiklet, ginger vb. araç/gereç kullanılması durumunda 50 dolar karşılığı para cezası ödenecekken PAT adı verilen pist apron taksi sahasında sigara içmenin cezası ise bin dolar TL olacak.

Pist ve taksi yollarını izinsiz kat eden araç sürücüleri 250 dolar, çalışır vaziyetteki araçtan ayrılan kişiye 100 dolar, yardımcı personel olmaksızın araçla uçağa doğru geri geri yanaşan araca 250 dolar ceza kesilecek.

Operasyon yoğunluğu sebebiyle zaman zaman yaşanan apron araç kazaları da cezasız kalmayacak. PAT sahası dâhilinde kazalara karışan araç sürücülerinden asli kusurlu olarak tespit edilen sürücüye 200 dolar para cezası uygulanacak. Kaza mahallindeki delillerin karartılması durumunda da 250 dolar daha ceza verilecek. Apronda hız sınırını aşan sürücüleri de 200 dolar ceza bekliyor.

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Sivil havacılık güvenliğine ve emniyeti ve apron giriş kartları yönergesine aykırılık oluşturacak durumlar halinde ise 15 bin dolara kadar cezai yaptırım uygulanabilecek.