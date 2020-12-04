İstanbul Havalimanı’nda 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda, valizlerle yurda sokulmak istenen içki şişelerinde toplam 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA



AA’nın haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 10 gün arayla iki operasyon düzenlendi.

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Ekipler, ilk operasyonda, bilgi sistemleri üzerinden yaptıkları araştırmada, Brezilya’nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcu riskli olarak değerlendirdi. Yolcuyu taşıyan uçağın havalimanına inişinin ardından x-ray cihazından geçirilen uçaktaki valizler, narkotik köpekleriyle de arandı.

Köpeklerin şüpheli yolcunun valizindeki içki şişelerine tepki vermesi üzerine, analiz edilen şişedeki sıvının kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı.

8 kilogram ağırlığında ve piyasa değeri 6 milyon lira olan sıvı kokainin Türkiye’ye sokulması engellendi.

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Gümrük Muhafaza Narkokim ekipleri, 10 gün sonra yaptıkları ikinci operasyonda da, uyuşturucunun içki şişeleri içinde yurda sokulması girişimi üzerine, incelemelerini bu alana yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Brezilya’dan gelen bir başka yolcu, ekiplerin risk analizine takıldı. Şüpheli yolcunun bulunduğu uçaktaki valizler x-ray cihazı ve narkotik köpeklerle kontrol edildi. Köpeklerin tepki verdiği valizdeki dört içki şişesindeki sıvının kokain çözeltisi olduğu tespit edildi.

Operasyonda 9 kilogram kokain ele geçirildi.