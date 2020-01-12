İstanbul Havalimanı’na uyku kabini: Bir saati 9 avro

Yurt dışında birçok havalimanında verilen uyku kabini (sleepod) hizmeti, İstanbul Havalimanı’nda da başladı. Uyku kabinini kullanmak isteyen yolcular bir saatliğine 9 avro (58 lira) ödemek zorunda.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Havalimanı, uçuşu rötar yapan ya da uzun süre beklemeli transit yolcular için ‘İGA Sleepod’ uygulamasını hizmete sundu.

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Havalimanında dış hatlar gidiş ‘arındırılmış salon’da kurulan uyku kabinlerinde yolcular uçaklarını beklerken ‘kestirebilecek.’ Uyku kabinlerinin bir saatlik ücreti 9 avro.

Eğer yolcu battaniye, yastık ve yastık kılıfı talep ederse bu durumda 2 avro (13 lira) daha ödeyecek. Her yolcuya tek kullanımlık çarşaflar ücretsiz verilecek.

Yolcuların eşyalarını koymaları için kabininin altında bir bagaj yeri bulunan ‘sleepod’larda ayrıca priz de var.