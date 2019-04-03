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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Havalimanı’na taşınma sırasında kapatılacak yollar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’nın taşınma sürecine ilişkin, “5 Nisan’da 03.00’da başlayacak, 6 Nisan’da 23.59’da tamamlanacak. Toplam 45 saat sürecek” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bu süre içerisinde trafiğe kapatılacak yollar ve kapanış süreleri/saatleri şöyle:

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Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan 22.00 ile 6 Nisan saat 23.59 arasında 26 saat,

Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat.

İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspres yolu Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan gecesi saat 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00’a kadar dokuz saat,

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de içinde bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolu’nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde 5 Nisan saat 22.00 ila 6 Nisan saat 10.00 arası gidiş ve geliş yönünde 12 saat.

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