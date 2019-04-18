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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Havalimanı’na taksi tarifesi: En düşük 52, en yüksek 272 lira

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), İstanbul Havalimanı’na ulaşım tarifesini açıkladı. İstanbul’un 39 ilçesinden ulaşımın esas alındığı tarifeye göre en düşük ücret 52 lirayla Arnavutköy’den, en yüksek ücret ise 272 lirayla Şile’den yapılacak.

Fotoğraf: DHA

Şehrin ana arterlerinden Beyoğlu ve Beşiktaş’tan İstanbul Havalimanına taksimetre 145 TL yazarken, bu ücret Kadıköy’den 168 TL, Şişli’den 147 TL, Esenyurt’tan 155 TL ve Beylikdüzü’nden 154 TL olarak olarak hesaplanıyor.

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Bu rakamlara yol ve köprü ücretleri dahil değil.

İLÇE-KM-TUTAR

ARNAVUTKÖY: 16,7 KM, 52,00 TL
EYÜP: 19,3 KM, 60,00 TL
KAĞITHANE: 33 KM, 92,00 TL,
ESENLER: 34,9 KM, 97,00 TL,
SULTANGAZİ: 34,7 KM, 97,00 TL,
BAĞCILAR: 34,4 KM, 98,00 TL,
BAŞAKŞEHİR: 39,3 KM, 110,00 TL,
SARIYER: 44,1 KM, 112,00 TL
ÇATALCA: 41,7 KM, 115,00 TL
BAYRAMPAŞA: 42,7 KM, 117,00 TL
GAZİOSMANPAŞA: 43,6 KM, 120,00 TL
FATİH: 47 KM, 127,00 TL
AVCILAR: 49,1 KM, 130,00 TL
GÜNGÖREN: 46,3 KM, 130,00 TL
ZEYTİNBURNU: 47,9 KM, 130,00 TL
BAHÇELİEVLER: 50,4 KM, 135,00 TL
KÜÇÜKÇEKMECE: 51,1 KM, 137,00 TL
BEYKOZ: 51,2 KM, 138,00 TL
ÜMRANİYE: 54,3 KM, 145,00 TL
BEŞİKTAŞ: 54,3 KM, 145,00 TL
BEYOĞLU: 53,6 KM, 145,00 TL
BAKIRKÖY: 55 KM, 147,00 TL
ŞİŞLİ: 54,5 KM, 147,00 TL,
ATAŞEHİR: 54,8 KM, 150,00 TL,
BEYLİKDÜZÜ: 60,1 KM, 154,00 TL
ESENYURT: 57,7 KM, 155,00 TL
BÜYÜKÇEKMECE: 58,4 KM, 157,00 TL
ÜSKÜDAR: 58,9 KM, 160,00 TL
KADIKÖY: 63,5 KM, 168,00 TL
ÇEKMEKÖY: 71,3 KM, 188,00 TL
SANCAKTEPE: 73,7 KM, 195,00 TL
SULTANBEYLİ: 73,8 KM, 195,00 TL
MALTEPE: 83 KM, 217,00 TL
TUZLA: 85,7 KM, 225,00 TL
SİLİVRİ: 86,9 KM, 227,00 TL
PENDİK: 94,6 KM, 247,00 TL
KARTAL: 96,9 KM, 252,00 TL
ŞİLE: 105 KM, 272,00 TL

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