İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de yurt dışı uçuşları yeniden başladı

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaklaşık üç ay önce corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, yeni normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran’da başlayan iç hat uçuşlarının ardından İstanbul Havalimanı’nda yurt dışı seferleri de belirli ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden açıldı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), Almanya, Britanya ve Hollanda’ya İstanbul Havalimanı’ndan tarifeli seferler başlattı.

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Günler öncesinden bilet alan yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’na geldi. Biletli yolcuların haricinde terminale girişlere izin verilmedi. Yolcuların havalimanına girişte termal kameralarla vücut ısıları kontrol edildi.

Arama noktalarından dış hatlar gidiş terminaline gelen yolcular, burada sosyal mesafeye uyarak bekledi. Havalimanına giren yolcular bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport bölümünden geçerek uçaklara yöneldi.

Yolcuların ve çalışanların maske taktığı ve çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

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İlk uçuş Düseldorf’a

THY’nin Almanya’nın başkenti Berlin ile Düseldorf, Münih ve Frankfurt kentlerine, Britanya’nın başkenti Londra’ya ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a İstanbul Havalimanı’ndan başlattığı tarifeli uçuşlar kapsamında ilk uçuş saat 08:20’de Düseldorf şehrine yapıldı.

Karşılıklı uçuş düzenlenen ülkelerin yetkili makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular, başlatılan tarifeli uçuşlarla seyahat gerçekleştirebiliyor.

İstanbul Havalimanı’ndan dış hatlarda bugün 08:20’de yapılan TK1523 İstanbul-Düseldorf ve TK 1980 İstanbul-Londra seferlerinin ardından, 08:25’te TK-1951 İstanbul-Amsterdam, 08:30’da 1587 İstanbul-Frankfurt, 08:50’de TK 1721 İstanbul-Berlin ve 09:05’te TK 1629 – İstanbul Münih uçuşları yapıldı.

Sabiha’dan ilk uçuş Londra’ya

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı.

Sabah erken saatlerde havalimanına gelen yolcular termal kameralarla ateşleri ölçülüp pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçak kapılarına ulaştı. Yolcular, burada uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa bindirildi. Havalimanına bileti olmayan ve maske takmayan yolcular alınmadı.

Havalimanında yeniden başlayan ilk yurt dışı uçuşu AnadoluJet’in tarifeli seferiyle saat 08:40’ta Londra’ya yapıldı. Bu uçuşu 08:50 Amsterdam, 09:10 Düseldorf seferleri takip etti. AnadoluJet’in yurt dışı uçuş planlamaları kapsamında Berlin, Stuttgart, Frankfurt ve Münih’e de uçuşlar düzenlenecek.