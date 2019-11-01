İstanbul Havalimanı metrosu 2020 yılında açılacak

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı metrosunun 2020 yılının ikinci yarısında açılacağını duyurdu.
Kokpit.aero’nun haberine göre, Samsunlu; projenin 2020’nin ikinci yarısında, sonbahar dönemine kadar tamamlanacağını açıkladı.
M11 Gayrettepe Yeni Havalimanı metro hattı durakları listesi şu şekilde sıralanıyor: Gayrettepe metro durağı – Kağıthane metro durağı – Kemerburgaz metro durağı – Göktürk metro durağı – İhsaniye metro durağı İstanbul Havaalanı metro durağı.