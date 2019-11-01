İstanbul Havalimanı metrosu 2020 yılında açılacak

Özel Etiler Hastanesi’nde HIV virüsü taşıyan bir hastanın ameliyatında kullanılan tıbbi malzemenin 15 hastanın daha ameliyatında kullanıldığı, hastaların AIDS şüphesiyle karantinaya alındığı ve hastanenin kapatıldığı iddialarıyla ilgili olarak hastanenin sahibi Prof. Dr. Alper Çelik açıklama yaptı. Çelik, iddiaların doğru olmadığını belirterek, “Bu iddia işine son verilmiş bir sağlık çalışanının hezeyanlarından ibarettir. Kuruma zarar verme maksadıyla yapılmıştır ve bizim hastanemizde hiçbir HIV hastası ameliyat edilmemiştir. İddialar yalandır ve savcılığa aksettirilmiştir” dedi.