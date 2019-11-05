İstanbul Havalimanı kredilerinin yapılandırılması için Londralı şirkete yetki

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı projesine yönelik kullanılan kredilerin refinansmanı için merkezi Britanya’nın başkenti Londra’da olan Dome Group’u yetkilendirdi.

Fotoğraf: DHA

Refinansman, önceden alınan kredinin yeni kredi ile kapatılarak yeni bir plana geçirilmesine deniyor.

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Şirket, refinansman ile proje finansman maliyetini düşürmeyi planlarken, Reuters ajansının konuya yakın bir kaynaktan aktardığı bilgiye göre, refinansman tutarı 5 milyar avroya kadar çıkabilir.

İGA Ekim 2015’te, toplam 6 milyar avro olarak hedeflenen havalimanı yatırımının 4.5 milyar avro tutarındaki kısmını karşılamak için dört yılı ana para geri ödemesiz olmak üzere toplam 16 yıl vadeli finansman kredisi almıştı.

Krediyi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Halkbank , Vakıfbank, Denizbank, Garanti Bankası ve Finansbank bulunuyordu. İGA buna ek olarak havalimanı yatırımı için geçen yıl da 1 milyar avro tutarında ek finansman sağladı.

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İGA’nın açıklamasında, refinansman için yetkilendirme yapıldığı belirtildi: “İnşaat süreci sonlandı ve yaklaşık bir yıldır çok başarılı bir operasyon süreci yönetiyoruz. Projenin risk yapısı inşaat dönemi ile aynı değil artık. Ortaya çıkan tablo itibarıyla çok önemli bir ekonomik değerden bahsediyoruz. Bu durumdan da faydalanıp İGA olarak proje finansman maliyetini düşürmeyi hedefliyoruz. Bunun için de şartların yeniden degerlendirilmesi için görüşmeler yapıyoruz.”

İGA kredinin ne kadarlık tutarının refinanse edileceğine ilişkin bilgi vermedi.

Diğer yandan, konuya yakın bir kaynak, refinanse edilecek tutarın 5 milyar avroya kadar çıkabileceğini belirterek, şöyle konuştu: “Dome Group önümüzdeki haftalarda yabancı bankalarla görüşmeye başlayacak. Bu görüşmede sendikasyon için katılım temin edecek. Bunda ciddi bir sorun yaşanmasın beklenmiyor.”

Aynı kaynak, temin edilecek kredide faiz oranının düşük olmasının beklendiğini kaydederek, “İGA’ya ciddi nefes aldıracak bir sendikasyon bekleniyor” dedi.

İstanbul Havalimanı, tam kapasiteyle çalışmaya başladığı nisan ayından bu yana 41 milyon yolcuya hizmet verdi.

İGA’nın ortakları arasında Kalyon, Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat ve Limak İnşaat bulunuyor. Daha önce İGA’da hisse sahibi olan Kolin, hisselerini bu yıl içinde diğer ortaklara devretmişti.