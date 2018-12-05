Havalimanı işçileri hakim karşısında: Duruşma yemekhanede görülüyor!

İstanbul Havalimanı inşaatındaki kötü koşulları protesto ettikleri için haklarında dava açılan işçiler hakim karşısında.

İstanbul Gaziosmanpaşa 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 31’i tutuklu 61 kişi yargılanıyor.

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Ölümleri ve olumsuz çalışma koşullarını protesto eden işçiler inşaat alanında eylem yapmış, yüzlerce işçi gözaltına alınırken, onlarca işçi tutuklanmıştı.

Havalimanı inşaatında yaklaşık 30 bin işçi çalışıyor.

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İşçiler, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23’üncü Madde’de belirtilen aletlerle katılma’ ve ‘mala zarar verme’ ile suçlanıyor.

Bir işçi havasızlıktan bayıldı

Duruşmaya çok sayıda avukat ve sendika temsilcisi katıldı.

Uzun süre dışarıda yağmur altında bekletilen işçiler, tepki göstermelerinin ardından binaya alındı.

Ancak işçiler mahkeme salonu yerine yemekhaneye götürüldü. Yargılama burada kurulan ‘temsili’ duruşma salonunda sürüyor.

Yemekhanede yargılanan işçilerden biri havasızlık yüzünden fenalaşarak bayıldı.

Beraat talepleri reddedildi

Kimlik tespitlerinin ardından avukatların beraat talepleri reddedildi. Avukatlar iddianamenin içeriğine itiraz ediyor.

Avukat Kazım Bayraktar, iddianamede işçilerin kullandığı yasal hakların suçmuş gibi gösterildiğini belirterek, işçilerin taleplerinin iddianamede yer almadığını söyledi: “Her şey işçilerin yönetime verdiği taleplerden sonra başladı. İddianame de buradan sonra başlıyor. Burada işçilerin hakları görüşülür. Dünyanın duyduğu, iddianamede yer alan el yazısıyla yazılan talepler var. O taleplerin birinde ücretlerinin arttırılması istenmiyor. Orada işçilerin koşulları var ve o koşulların düzeltilmesi isteniyor.”

Duruşma işçilerin savunmalarıyla sürüyor. İşçiler havalimanı inşaatındaki çalışma koşullarını anlatıyor.