İstanbul havalimanı için 2,5 milyon değil, 13 milyon ağaç kesilmiş!

İstanbul’da Nisan ayında açılan ve projesinin ÇED raporunda 2,5 milyon ağaç kesileceği açıklanan Üçüncü Havalimanı için kesilen ağaç sayısının 13 milyon olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Kuzey Ormanları Savunması

Kuzey Ormanları Savunması’nın şehir plancıları, havalimanı çevresinde inşaat sebebiyle açılan taş ocakları ve havalimanına giriş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu için kesilen ağaç sayısını hesapladı. Bu hesaplamaya Kuzey Ormanları’nda yapılan Üçüncü Köprü, köprü bağlantı yolları ya da Kuzey Marmara Otoyolu’nun açılmış diğer kısımları gibi proje alanları dahil edilmedi. Sadece Kuzey Ormanları içerisinde kesilen ağaçların bir kısmını kapsayan bu hesaplamaya göre toplamda en az 13 milyon ağacın bu proje alanları kapsamında kesildiği belirtildi.

Reklam

Kuzey Ormanları Savunması, kesilen ağaç sayılarını, havalimanı ve çevresindeki sahalara göre şöyle hesapladı: Üçüncü Havalimanı ‘proje sahası’ içinde 2012 yılından bugüne (2019) kadar en az 8 milyon, Üçüncü Havalimanı çevresinde bulunan, Kuzey Ormanları Savunması’nın iki taş ocağının ruhsat iptali için açtığı davadaki alanların da bulunduğu havalimanı inşaatı için açılmış taş ocakları için en az 1.2 milyon ve havalimanına giriş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu için de en az 3.7 milyon ağaç kesildiği belirtildi.

Kuzey Ormanları Savunması gönüllüsü şehir plancısı Ayşe Yıkıcı, Kuzey Ormanları’nın sadece İstanbul sınırları içinde yer alan orman alanları olmadığını ifade ederek şöyle dedi: ”Orman dediğimizde aklımıza ilk gelen hep ağaç oluyor ama bugün yaptığımız hesap aslında yok edilen bir yaşam alanının sadece bir üyesine ait verileri kapsıyor. Ağaçlar ile birlikte orada yaşayan milyonlarca canlı hem evinden oldu hem de yaşamını kaybetti. Çünkü Kuzey Ormanları’nda bir sürü canlı birlikte yaşıyor. Biz bugün sadece ağaçları hesaplayabildik. Sayılarını hesaplayamadığımız milyonlarca canlıyı ise böylesine akıl dışı, bilime aykırı, doğa düşmanı katil projeler sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz.”

Ayşe Yıkıcı, Kuzey Ormanları mücadelesine destek için şu sözlerle çağrıda bulundu: “Sloganımız ‘Ağıt yakma, savunmaya katıl!’. Evet kaybımız büyük ve ama Kuzey Ormanları’nın milyarca ağacı hala Trakya İstanbul ve Anadolu ya nefes olmaya devam ediyor.”

Reklam



