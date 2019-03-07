‘İstanbul güvensiz’ diyen İmamoğlu’na Soylu’dan yanıt: Adamı beş paralık ederim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un güvenli bir şehir olmadığını savunan CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için ağır ifadeler kullandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde işinsanlarıyla bir araya gelip yerel seçimlerde oy isteyen Soylu muhalefetin iddialarına da değindi.

Reklam

Bakan, “İstanbul, Türkiye’nin ve dünyanın en güvensiz şehirlerinden bir tanesi, güvenlik sıralamasından 73’üncü sırada” diyen İmamoğlu’na çıkıştı. “Eğer eline tutuşturulmuş bir kağıdı veya kulağına söylenmiş sözü hiç araştırmadan, hiç değerlendirmeden ve kendi gözlemlerinin, vicdanının tam aksine söylerseniz, adamın biri çıkar sizi beş paralık eder. Ben ederim, hiç de acımam. Kendi alanıma, doğru bir şekilde girilmemişse ben beş paralık ederim.”

Taş’ı da hedef aldı

Sözlerinin devamında, “Biz bu güne kadar PKK için yamulsaydık evden sokağa çıkamazdık. Herhalde İstanbul’un güvenlik sorununu Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş’la çözecek. PKK’nın oradaki temsilcisiyle çözecek” diyen Soylu verdiği rakamlarla İstanbul’daki suç oranlarında düşüş eğilimi görüldüğünü aktardı.

İçişleri bakanı konuşmasında CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün, “5 bin polise Büyükçekmece’de oy kullandırıp seçimi kazanacaklar” iddiasına da değindi. Seçimler için Türkiye’de 10 bin güvenlik görevlisi görevlendirildiğini söyleyen Soylu, bunların yüzde 95’inin doğu ve güneydoğu’ya gönderildiğini belirterek söz konusu iddianın gerçekği yansıtmadığını belirtti.