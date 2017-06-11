İstanbul genelindeki IŞİD operasyonunda 18 şüpheli gözaltında

İstanbul’da yapılan IŞİD operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele ekipleri, geçen yıllarda Suriye’ye giden ve halen İstanbul’da faaliyet yürüten IŞİD şüphelilerine bu sabah operasyon yaptı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında 11 ilçede 19 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, ‘çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel yayın’ ile kelepçe, pompalı tüfek ve 35 mermi bulundu.

Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.