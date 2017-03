İstanbul Film Festivali başlıyor, ‘Gandalf’ geliyor

İstanbul Film Festivali’nin 36’ncısı bu yıl 5-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. 11 gün sürecek festival boyunca 21 bölümde 61 ülkeden 207 yönetmenin toplam 203 filmi gösterilecek.

Festivalin onur konuğu ‘Yüzüklerin Efendisi’ndeki ‘Gandalf’ rolüyle hafızalara kazanan Sir Ian McKellen olacak.

Festivalin bu yılki gösterimleri toplam dokuz salonda gerçekleşecek: Beyoğlu’nda Atlas, Beyoğlu, Pera Müzesi ve İtalyan Kültür Merkezi, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s, Levent’te Cinemaximum Kanyon ve Kadıköy’de Rexx.

Festival boyunca hafta içi gündüz seanslarında öğrenci biletleri 1 TL’den satılacak.

Bu yıl onur ödülleri senarist Barış Pirhasan, aktris Selma Güneri, sinema ve tiyatro oyuncusu Macit Koper, usta görüntü yönetmeni Çetin Tunca’nın olacak.

‘Sinema Emek Ödülü’ ise Mithat Alam’a verildi. Kasım 2016’da yaşamını yitiren Alam, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nin kurucusuydu.

Gandalf geliyor

3’üncü Richard, Gods and Monsters, Yüzüklerin Efendisi serisi ve X-Men filmlerindeki rolleriyle akıllara kazınan Sir Ian McKellen, İstanbul Film Festivali’nin Onur Ödülü’nü almak üzere, British Council işbirliğiyle festivalin konuğu olacak.

4 Nisan Salı akşamı düzenlenecek Açılış Töreni’nde ödülünü alacak McKellen İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilecek ‘3’üncü Richard’ın Atlas ve Rexx’teki gösterimlerine katılacak; 7 Nisan cuma günü Boğaziçi Üniversitesi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, sinemaya yeni bakışlar temasını izleyen filmler yarışacak. Yarışmada 11 ülkeden 13 film yer var.

Jüri başkanı Reha Erdem

Reha Erdem başkanlığındaki Uluslararası Altın Lale jürisinde yönetmen Syllas Tzoumerkas, senarist ve yapımcı Katayoon Shahabi, sinema yazarı Boyd Van Hoeij ve yönetmen Gabe Klinger yer alıyor.

Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler

Bu Ülke Bizim / This is Our Land / Lucas Belvaux (Fransa-Belçika)

Benim Mutlu Ailem / My Happy Family / Nana Ekvtimishvili, Simon Gros (Gürcistan-Almanya-Fransa)

Duvarlar Arasında / In Between / Maysaloun Hamoud (İsrail)

Elleri Olmayan Kız / The Girl Without Hands / Sébastien Laudenbach (Fransa)

Cinsler / Weirdos / Bruce McDonald (Kanada)

Lady Macbeth / William Oldroyd (İngiltere)

Zer / Kazım Öz (Türkiye-Almanya)

Ornitolog / The Ornithologist / João Pedro Rodrigues (Portekiz-Fransa-Brezilya)

Manifesto / Julian Rosefeldt (Almanya-Avustralya)

93 Yazı / Summer 1993 / Carla Simon (İspanya)

Ev / Home / Fien Troch (Belçika)

Kasting / Casting / Nicolas Wackerbarth (Almanya)

Hayvanlar / Animals / Greg Zglinski (İsviçre-Avusturya-Polonya)

Nejat İşler jüride

Ulusal Yarışma kategorisinde ise 12 film yarışacak. Bu yıl yarışmadaki 10 filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri yapılacak.

Jüri başkanlığını Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşlerin üstlendiği ulusal yarışma jürisinde oyuncu Nejat İşler, roman, öykü, tiyatro yazarı Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman olacak.

Altın Lale Ulusal Yarışma Bölümünde yer alan filmler

Taş / Orhan Eskiköy

İşe Yarar Bir Şey / Pelin Esmer

Mahalle / Buğra Gülsoy, Serhat Teoman

Bütün Saadetler Mümkündür / Selman Kılıçaslan

Zer / Kazım Öz

Kaygı / Ceylan Özgün Özçelik

Mavi Sessizlik / Bülent Öztürk

Sarı Sıcak / Fikret Reyhan

Murtaza / Özgür Sevimli

Martı / Erkan Tunç

Tereddüt / Yeşim Ustaoğlu

Kırık Kalpler Bankası / Onur Ünlü